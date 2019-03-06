محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تزور لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الأربعاء، القرية الذكية، في أولى الزيارات البرلمانية لها بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.
واستهل الوفد البرلماني زيارته إلى القرية الذكية أمس اليوم الثلاثاء بعقد لقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
وتشهد الزيارة، تفقد موقع شركات الاتصالات المختلفة، وفى ختام الزيارة البرلمانية إلى القرية الذكية، تقوم اللجنة بتفقد الهيئة القومية للبريد للاطلاع على خططتها لتطوير البريد الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. زيارة لـ"اتصالات النواب" للقرية الذكية والبريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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