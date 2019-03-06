اليوم.. "تضامن النواب" تناقش "القومي للسكان والأسرة والتنمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعين؛ لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للسكان والتنمية، المقدم من النائب محمد العماري، وستين نائبًا آخر، في اجتماع مشترك مع لجان الشؤون الصحية، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.

ومن المقرر وفقا لجدول أعمال اللجنة، النظر في اجتماعها الثاني بمشروع قانون بإعادة إنشاء المجلس القومي للأسرة والسكان، المقدم من النائبة رشا رمضان، وستين نائبًا آخر، مع لجنتي الشؤون الصحية، والخطة والموازنة.

وفي سياق متصل تناقش لجنة التضامن غدا، الخميس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من النائبة إنجي مراد وستين نائبًا آخر، في اجتماع مشترك مع لجنة البحث العلمي.

وتناقش اللجنة مشروع قانون من النائب أيمن أبو العلا وستين نائبًا آخر، بإنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي، في اجتماع مشترك مع لجان الخطة والموازنة، والإدارة المحلية.​