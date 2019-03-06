كارلوس غصن يغادر محبسه باليابان اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):

من المقرر أن يتم إطلاق سراح الرئيس السابق لشركة نيسان موتور اليوم الأربعاء، وذلك بعد ثلاثة أشهر من احتجازه في سجن ياباني.

ويأتي هذا التطور الأخير بعد أن رفضت محكمة طوكيو الجزئية ، أمس الثلاثاء، طعنا من جانب ممثلي الادعاء على قرارها بالموافقة بالإفراج بكفالة عن غصن، الذي ترأس تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز.

ولقي احتجاز غصن لفترة طويلة قبل المحاكمة انتقادا داخل اليابان وخارجها.

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واتهم غصن البالغ من العمر 64 عاما في مزاعم تتعلق بالإبلاغ عن قيمة أقل من دخله بملايين الدولارات على مدار أعوام وتحويل خسائر استثماراته الشخصية إلى نيسان عام 2008.

وقال غصن في بيان الثلاثاء: "أنا بريء وملتزم تماما بالدفاع عن نفسي وبقوة في محاكمة عادلة ضد هذه الاتهامات التي لا طائل من ورائها ولا أساس لها".

وتشمل شروط الإفراج عنه فرض قيود على المكان الذي يعيش فيه باليابان وحظر سفره للخارج واتخاذ إجراءات لمنعه من التلاعب بالأدلة.