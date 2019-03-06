تسببت في انتحار أطفال.. كل ما تريد معرفته عن ذعر "مومو"- فيديوجراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاصم الأنصاري:

"مومو"، لعبة باتت تثير ذعر عدد كبير، بعدما انتشرت بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل، وباتت متهمة بالتسبب في انتحار عدد كبير من الأطفال.

ويبدأ فخ لعبة "مومو" على "واتساب" من خلال إرسال اللعبة للمستخدم رسالة تعريفية وتقول "مرحبا أنا مومو".

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل بشأن ظهور لعبة "مومو" مؤخرًا، عبر العديد من مواقع الشبكات الاجتماعية "يوتيوب" و"يوتيوب كيدز".

وعلى الرغم من ادعاءات "يوتيوب" و"واتساب" بأنه لا يوجد دليل على وجود تحديات حقيقية من "مومو" عبر منصاتهما، أبلغ الآباء في جميع أنحاء العالم عن أطفالهم الذين يعبرون عن خوفهم من شخصية "مومو".

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وأخبرت أم تدعى بيرل وودز شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن ابنتها البالغة من العمر 12 عاما تعاني من التوحد، وبدأ يظهر عليها سلوكيات خطيرة، مثل تشغيل موقد الغاز بعد مشاهدتها فيديو "مومو".

وقالت وودز: "كان من الممكن أن تفجر ابنتي الشقة، وربما كان بإمكانها أن تؤذي نفسها وأشخاصا آخرين".

كما شاركت أم من ولاية فلوريدا أدلة مصورة، حول رسائل مزعجة مماثلة عثرتها بصورة خفية في حلقات رسوم متحركة على موقع "يوتيوب كيدز"، المخصص للأطفال.

مقطع الفيديو التالي يستعرض ما يتوجب عليك معرفته عن لعبة "مومو".. وطريقة تجنبها: