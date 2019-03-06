جي 5 بـ30 مليون اشتراك في 2024

من المتوقع أن تصل الاشتراكات في تقنية الجيل الخامس إلى 30 مليون اشتراك للنطاق العريض المتنقل المحسن في إفريقيا والشرق الأوسط، في نهاية عام 2024.

ما سيجعل الجيل الخامس الأسرع في مجال التقنية الخلوية الذي يتم إطلاقه على نطاق عالمي، وفقاً لأحدث تقارير إريكسون للاتصالات النقالة من إريكسون (المسجلة في ناسداك إريك).

وأشار بلاغ صادر عن المؤسسة السويدية إلى أنه من المتوقع حدوث نمو كبير في استهلاك البيانات مع إضافة اشتراكات ضخمة في النطاق العريض المتنقل على صعيد إفريقيا والشرق الأوسط.