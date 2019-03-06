سوريا: العثور على رفات 300 شخص قرب سياج (الركبان)

في السياسة 6 مارس,2019 نسخة للطباعة

الأمم المتحدة: 90 لقوا حتفهم خلال فرارهم من آخر معاقل (داعش)

دمشق ـ موسكو ـ وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأقمار الاصطناعية رصدت الظروف المأساوية التي يعيش فيها قاطنو مخيم الركبان، كما تم العثور على مقبرة جماعية جديدة تحوي رفات 300 شخص قرب سياج المخيم. على صعيد اخر كشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف بعض ما بحثه وزير الخارجية سيرغي لافروف مع ممثلي المعارضة السورية خلال لقائهم بالرياض امس. وقال بوغدانوف الذي حضر اللقاء ضمن الوفد الروسي، ردا على سؤال من موفدة RT أريج محمد، إن المعارضة السورية كانت حريصة على انتهاز فرصة وجود لافروف في الرياض لتنشيط الحوار مع الجانب الروسي حول سير عملية التسوية السورية. وأضاف بوغدانوف أن المعارضة اتفقت على الأسماء في قائمتها من اللجنة الدستورية المنشودة، كما لا اعتراض لديها على الأسماء الواردة في قائمة الحكومة، وليس هناك خلاف سوى على نحو ستة مرشحين لشغل مقاعد في قائمة المجتمع المدني. وقال بوغدانوف إن وزير الخارجية الروسي رد على ما أبداه المعارضون السوريون من حرص على مواصلة الحوار مع روسيا، بتوجيه دعوة لهم لزيارة موسكو “في أي وقت”. وأشار بوغدانوف إلى أن ممثلي المعارضة السورية يقرون بأن أهداف روسيا في سوريا تتلخص في صون وحدة أراضيها، و”ليس لديهم أي شك في ذلك”. وذكر بوغدانوف أن المحادثات مع المعارضة السورية تطرقت أيضا إلى القضايا الإنسانية وعودة اللاجئين والنازحين، بما في ذلك من مخيم الركبان. وكان لافروف قد التقى وفدا من الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة برئاسة رئيسها نصر الحريري في ختام زيارته إلى السعودية، وحث المعارضين السوريين على المساهمة في الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية. على صعيد اخر اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن تقرير منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” حول “استخدام السلاح الكيميائي” في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، قد خرج باستنتاجات مبسطة متعمّدة. وجاء في تعليق نشرته الخارجية الروسية على موقعها في الإنترنت: “الاستنتاجات المبسطة التي خرج بها خبراء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفة بالكشف عن ملابسات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، توحي بأن الهدف الأساسي لها، قد يكمن في محاولة تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا في 14 أبريل 2018، في انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة”. من جهتها أفادت وكالة أممية أمس الثلاثاء بأن نحو 90 شخصا، ثلثاهم أطفال دون سن الخامسة، لقوا حتفهم خلال فرارهم من بلدة الباغوز، آخر معقل لتنظيم داعش في شرق سوريا. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، أن الأسباب الرئيسية للوفاة كانت “مضاعفات ناتجة عن انخفاض درجة حرارة الجسم والالتهاب الرئوي والجفاف وسوء التغذية”. وأشار المكتب إلى أنه “حتى الثالث من مارس الحالي، توفي 90 شخصا، إما في الطريق إلى مخيم الهول أو بعد فترة وجيزة من الوصول إليه أو بعد تحويلهم للعلاج”. وذكر المكتب أن ما يقرب من 15 ألف شخص وصلوا في الفترة من 22 فبراير وحتى الأول من مارس إلى مخيم الهول قادمين من الباغوز، التي تشهد مواجهات بين بقايا عناصر التنظيم و”قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة. وأشار إلى أن عدد المقيمين حاليا في المخيم وصل إلى أكثر من 56 ألف فرد، أكثر من 90% منهم من النساء والأطفال. وأعرب المكتب عن قلقه بشأن الأطفال الذين يصلون إلى المخيم دون آبائهم، والذين ربما قد يكونون لقوا حتفهم من جراء القصف أو المعارك المستمرة. وتطالب منظمات الإغاثة الدولية بموارد مالية إضافية لتلبية الاحتياجات الكبيرة في المخيم.