الناتو يطالب بتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا في مواجهة روسيا

طالب قائد قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا الجنرال الأمريكي كورتيس سكاباروتي، بتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا في مواجهة "النشاطات العدوانية" لروسيا في شرق أوكرانيا والبحر الأسود.

وقال الجنرال سكاباروتي خلال جلسة استماع أمام إحدى لجان الكونجرس الأمريكي في واشنطن، إن الولايات المتحدة سبق وأن باعت صواريخ مضادة للدروع من نوع جافلين إلى أوكرانيا العام الماضي "إلا أن هناك أنظمة أخرى وقناصات دقيقة وذخائر" بإمكان الولايات المتحدة تزويد الجيش الأوكراني بها.

وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن حادث مضيق كيرش يجعل من الأهمية التفكير بتعزيز الدفاع البحري الأوكراني في المستقبل.

وتحتجز روسيا منذ 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 3 سفن حربية أوكرانية، تقول موسكو إنها دخلت مياهها بشكل غير قانوني، وانتهكت المياه الإقليمية لدى مسيرها عبر البحر الأسود، قاصدة مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف، ما تسبب في توقف حركة الملاحة في المضيق، وهو ما نفته أوكرانيا.

واتهم القائد في حلف الناتو روسيا بالاستمرار في رفض التقيد بالتزاماتها الواردة في اتفاقات مينسك الموقعة عام 2015 رغم مرور خمس سنوات على ضم موسكو شبه جزيرة القرم، وقال إن روسيا تواصل تسليم السلاح إلى قوات مناهضة للحكومة في أوكرانيا.

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وخلص الجنرال سكاباروتي إلى القول إن "النزاع في شرق أوكرانيا يبقى مشتعلاً؛ حيث تسجل خروقات لوقف إطلاق النار أسبوعياً".

وتتهم الدول الغربية وأوكرانيا موسكو بتقديم دعم عسكري إلى القوات الأوكرانية الانفصالية في شرق البلاد؛ حيث تدور حرب أوقعت 13 ألف قتيل منذ اندلاعها في أبريل/نيسان 2014.





من جهة ثانية ورداً على سؤال حول رغبة تركيا بشراء منظمة صواريخ إس-400 الروسية مع العلم أنها في حلف الأطلسي، قال الجنرال الأمريكي "إن النصيحة العسكرية التي يمكنني أن أقدمها في هذه الحالة هي أننا لن نكون قادرين على السماح بأن تحلق طائرات إف-35 بوجود نظام روسي مضاد للصواريخ"، ليكرر بذلك موقف واشنطن التي تهدد بوقف تسليم صفقة طائرات إف-35 الأمريكية التي اشترتها أنقرة.

وسبق أن سلمت الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2018 أولى الطائرات من نوع إف-35 إلى تركيا، إلا أن هذه الطائرات ستبقى في الولايات المتحدة طيلة تدريب الطيارين الأتراك عليها، ويمكن أن يطول هذا الأمر لسنة أو سنتين، حسب البنتاجون.