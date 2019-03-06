شكرا لقرائتكم خبر عن خطة "البيئة" للتخلص من صرف مخلفات المصانع أمام "طاقة النواب" الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، اجتماعاً الأحد القادم الموافق 10 مارس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بالإضافة إلى مشروع قانون الحكومة قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة.

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وتشمل طلبات الإحاطة، المزمع مناقشتها الأحد القادم المقدمة المتعلقة بالقضايا البيئية المختلفة، وفى مقدمتها ما يتعلق بخطة وزارة البيئة للتخلص من صرف مخلفات المصانع بنهر النيل.

ويتضمن مشروع قانون النظافة الذى نشرته ”الخليج 365” تعديل المادة (8) بما يؤدى إلى إعادة تنظيم قيمة الرسم الشهرى نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء والتخلص منها بطريقة آمنة، مع إعفاء دور العبادة من هذا الرسم، ويصدر ضوابط وفئات الرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة.