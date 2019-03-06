شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة: سيطرة المال السياسى على الآليات الأممية تمنع الإجراءات ضد قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن هناك تقارير أمريكية أكدت أن قطر تمثل أبرز الدول الداعمة للإرهاب والإخوان ،معتبرة أنها لم تخرج من فراغ بل هناك تحقيقات تم إجراؤها أثبتت أن قطر متورطه فى دعم الإرهاب كأكثر دولة تقدم الدعم المالى واللوجيستى لهم .

وشددت لـ"الخليج 365 " ، أن قطر ترعى رؤوس الجماعات الإرهابية وليس عناصرها فقط وحمت الكثير من المعرضين للمسائلة الدولية، وقامت بشراء النفط من داعش وتدعمهم فى ذلك وفى المقابل قطر كانت تشترى أسلحه وتمررها لداعش من السودان.

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وأشارت "زيادة" إلى أن اتخاذ عقوبات رادعة ضد قطر من مجلس حقوق الإنسان وغيرها من الآليات الأممية هو تحدى صعب خاصة وأن المال السياسى يحكم العملية، وهو ما يصعب فكرة اتخاذ مجلس حقوق الإنسان خطوات ، ولكن علينا العمل من أجله.

وشددت أن دورنا الآن يتمثل فى فضحها أمام المجتمع الدولى ،وعدم التعامل مع هذه التقارير والتحقيقات على أنها مجرد ورق سيحفظ ،بل الحوار مع شخصيات المراكز النخبوية واستغلال الرأى العام العالمى للضغط على الحكومات.