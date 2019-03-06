علاء مبارك ينشر فيديو "حدوتة" اعتناقه البهائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:
اعترف إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، بأن الجماعة استغلت اختفاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق وظهور البهائية، ورددت شائعة أن "ابن مبارك" اعتنق البهائية، وأنه سيتم الاعتراف بها كديانة من خلال ضغط سوزان مبارك على مجلس الشعب للاعتراف بالبهائية؛ لضرب الرئيس مبارك في صورة ابنه.
جاء ذلك خلال لقاء "ربيع" مع أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، أمس الثلاثاء، مؤكدًا أن الجماعة ربطت بين اختفاء نجل الرئيس وظهور البهائية، قائلا: "استغلينا الحدث وطلعنا حدوتة" أن علاء بهائي وضغط على والديه، لضرب الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتابع، أن ذلك كان خلال اجتماع لـ18 قيادة بالجماعة بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعصام العريان ومحمود زايد وعصام العريان.
وأعاد علاء مبارك نشر الفيديو عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
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