كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف 3 مواقع بقطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، ثلاثة مواقع فى مدينة غزة، ملحقة أضرارا فى الممتلكات.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف 16" قصفت بصاروخين موقعًا جنوب غربى مدينة غزة، وموقعًا ثانيا غربى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بصاروخ واحد، وثالثا شرقى مدينة خان يونس جنوبى القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلى بإلحاق أضرار فى منازل وممتلكات الفلسطينيين القريبة من مواقع القصف، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات فى صفوف المواطنين حتى اللحظة.

وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال زعم أن الغارات تأتى ردًا على بالونات أطلقت من غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع