شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية ترفض الإخلال باتفاق ستكهولم وتؤكد سيادتها على اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أبدت الحكومة اليمنية استغرابها من التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت لقناة «سكاي نيوز عربية» في سياق يختلف عما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم أو حتى ما دار من نقاشات في زيارته الأخيرة للمنطقة، مشددة على ضرورة بسط سيادتها على كافة تراب اليمن دون انتقاص، مؤكدة على أن الحديدة ليست إلا أرضا يمنية يجب أن تخضع للدولة.

» سيادة الشرعية

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): «إن الحكومة إذ تؤكد أن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، فإنها تشدد أن الحديدة ليست إلا أرضا يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك». وأكدت الحكومة اليمنية في بيانها أن «موضوع السلطة المحلية مسألة حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات أمن وفقا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة بمن فيها المشرفون الحوثيون، وإن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه».

» محاصرة «باقم»

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ميدانيا، سيطرت قوات الجيش اليمني، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، على مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد. وقال قائد اللواء العاشر العميد الركن عبده البرح: إن ألوية الجيش الوطني في محور «علب» نفذت عملية عسكرية مباغتة على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأوضح أن قوات الجيش تمكنت من تصفية جيوب الحوثيين في «آل زماح» و«آل معيض» وتحرير منطقة «آل قراض» بباقم.

» منطقة محررة

واعتبر العميد البرح أن مديرية باقم دخلت في إطار المناطق المحررة والعمليات فيها تحاصرها من خمسة محاور.وأسفرت المعارك عن أسر ستة ومصرع وجرح العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي، واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وتفكيك مخازن ألغام وعبوات ناسفة كانت الميليشيات تجهز لزرعها على جبال ووديان باقم.