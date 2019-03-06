شكرا لقرائتكم خبر عن العساف يبحث مع وزير خارجية بريطانيا المستجدات الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الخارجية، د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض أمس الثلاثاء، وزير خارجية بريطانيا جيرمي هنت، والوفد المرافق له.

ولدى وصول الوزير البريطاني صافح كبار مسؤولي الوزارة ثم دوّن كلمة في سجل الزوار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير معن الحافظ، والوزير المفوض بالإدارة العامة للدول العربية أحمد جزاء الشيخ، ومدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان عبدالمحسن بن خثيلة.