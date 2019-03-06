شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة سعودية إماراتية يمنية تطالب مجلس الأمن بالضغط على الحوثيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (الأمم المتحدة)

اتهمت الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات، الحوثيين بعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أسبوعين لإعادة نشر القوات في موانئ الحديدة.

ودعت الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات، مجلس الأمن الدولي إلى مطالبة الحوثيين بتطبيق التزاماتهم، بحسب رسالة أرسلتها الدول الـ3 إلى مجلس الأمن، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة.

ونصت الرسالة التي وقعها سفراء البلدان الـ3 في الأمم المتحدة على أن «رفض الحوثيين المفاجئ وغير المفسّر للانسحاب من ميناءي صليف ورأس عيسى لا يفاجئنا بعد أشهر من أساليب المماطلة من جانبهم».

ومن جانبه، صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفن دوجاريك، بأن المناقشات مستمرة مع الحوثيين في محاولة لدفعهم إلى تطبيق التزاماتهم وسحب قواتهم من الموانئ.