شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة: سبب خسائر الأهرام تعيين 2500 شخص بعد ثورة 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن هناك أزمة فى صناعة الصحافة فى العالم كافة والأمر غير قاصر على الصحف القومية بمصر فقط، كاشفا لأول مرة عن تعيين 2500 شخص بالأهرام عقب ثورة 25 يناير دفعة واحدة - حسب قوله -

وأضاف "سلامة"،خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مانشيت"، الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم،عبر فضائية "on e"، أن الأزمة التى تواجه الصحافة المصرية بدأت منذ عام 2011، عقب الثورة فقط، موضحا :"قبل الثورة كان لدينا فى الأهرام 525 مليون جنيه فائض صافى ودائع بدون أية التزامات، لا تأمينات، ولا صندوق عاملين، ولا أى مستحقات أخرى".

وشدد عبد المحسن سلامة على أن تعيين هولاء الأشخاص بمؤسسة الأهرام، أحدث أعباء مالية على المؤسسة.

Advertisements