شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: أجهزة المعلومات المعادية لمصر تتعاون مع الإخوان لإحداث الفتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن أجهزة المعلومات المعادية لمصر لها أذرع عديدة لإحداث الفتن فى الدول المستهدفة، كما أن الإخوان بطبيعة الحال مرتبطة بأجهزة معلومات عديدة سواء كانت التركية أو دول فى الاتحاد الأوروبى تأوى عناصر إخوان.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن العلاقة متبادلة ومنافع مشتركة والساحة الكاملة للتجنيد الالكترونى وبث الشائعات مواقع التواصل حيث التأثير العالى والسريع والمباشر فى استهداف شرائح معينة للضرب الاستقرار، ومحاولة الوقيعة والعمل على بث الفرقة والإحباط، والتأكيد على فشل الحكومة وعجزها.

ولفت الدكتور طارق فهمى، إلى أن أجهزة المعلومات تعمل فى بيئة خصبة وتعتمد على عملاء لها ومتعاونون من مهن عدة خاصة الإعلامية ويتم توظيفهم إضافة للعديد من المستخدمين للمواقع شريطة أن تتوافر لهم مواصفات معينة، وقد نجح الإخوان فى العمل عبر شبكات عديدة فى الخارج وخاصة فى ألمانيا وبريطانيا وتركيا تحديدا لبث الحملات الإعلامية ضد مصر والتأكيد على استهدافها.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: فى الفضاء الالكترونى معارك إعلامية حقيقية تلعب فيها أجهزة المعلومات لأحداث أكبر قدر من التخريب النفسى والمجتمعى عبر خطاب اعلامى مخطط له جيدا لضرب الاستقرار، كما أن تاريخ الاخوان فى التعامل مع القوى الخارجية وعلى رأسها بريطانيا منذ بناء المظلومية الأولى للآن ليس جيدا.