شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: الموافقة على زيادة بدل الصحفيين منذ أسبوعين.. والتطبيق فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد ، المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" إن قرار الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء بشأن زيادة البدل للصحفيين لم يتم التطرق إليه أمس الثلاثاء خلال اجتماع رئيس الوزراء لبحث موقف المتأخرات المستحقة للضرائب والتأمينات على المؤسسات الصحفية القومية، وذلك نظرا لأن الموافقة عليه تمت بالفعل منذ أكثر من أسبوع.

وأضاف أن تطبيق قرار زيادة البدل للصحفيين سيتم تطبيقه بداية من العام المالي القادم .

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وكان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، قد أعلن يوم 13 فبراير الماضي موافقة رئيس مجلس الوزراء على زيادة البدل بنسبة 25٪.