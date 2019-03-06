مسؤول عسكري ايراني: جاهزية القوات المسلحة سلبت من العدو جرأة تهديد ايران

وصف قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية العميد كيومرث حيدري قوات الرد السريع للجيش بـ"انها كالصورايخ البعيدة المدى في سرعة الانتشار"، مشيراً إلى أنه "نظرا لجهوزية القوات المسلحة فان العدو لايجرؤ على تهديد ايران".

واعتبر ان "هذا اللواء بانه اللواء الرئيسي"، مؤكدا "ضرورة ان نتحلى بالجهوزية القتالية العالية في كافة المجالات للرد بحزم على الاعداء "، مشيراً إلى انه "يتعين على قوات اللواء 24 للرد السريع ان تكون كالصواريخ البعيدة المدى لتكون على جهوزية لتلبية اوامر قائد الثورة الاسلامية وتلقين الاعداء درسا لاينسوه ".