مايكل بلومبرغ يعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية

أعلن رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ عزوفه عن الترشّح للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي إلى السباق الرئاسي وذلك بعدما ظلّ طيلة الأشهر الماضية يتحدّث عن عزمه على مقارعة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات المقرّرة في نهاية 2020.

ولفت بلومبرغ في تصريح له الى ان "الخيار أمامي كان واضحاً هل أمضي العامين المقبلين وأنا أتحدّث عن أفكاري وعمّا يمكنني فعله مع علمي أنّني قد لا أفوز بترشيح الحزب الديمقراطي؟ أو أمضي العامين المقبلين في مواصلة العمل الذي أقوم به والذي أموّله والذي أعلم أنّه يمكن أن يؤتي نتائج حقيقية مفيدة للبلد؟".