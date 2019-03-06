مقتل سبعة أشخاص بهجمات في شرق الكونغو الديمقراطية

أعلنت القوات المسلحة الكونغولية عن "مقتل سبعة أشخاص ثلاثة منهم في هجمات بالسواطير، في أعمال عنف جديدة في شرق الكونغو الديمقراطية"، وفي مدينة بوتيمبو، قتل جنديان على ايدي عناصر من جماعة ماي-ماي المسلحة، شنوا هجوما فجرا على معسكر للجيش.

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