عرض لحوم فاسدة داخل مخزن بالجيزة على لجنة من الصحة لفحصها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أمرت النيابة العامة بالجيزة، بالتحفظ على 7.5 طن من اللحوم الفاسدة تم ضبطها داخل مخزن مملوك لأحد الأشخاص بالجيزة، وعرضها على لجنة من وزارة الصحة لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.
وتمكنت مباحث التموين بالجيزة، من القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بحيازة لحوم مستوردة غير صالحة للاستخدام الآدمي بلغ وزنها 4 طن و482 كيلو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وأخطرت النيابة للتحقيق.
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