الرئيس السوداني يهنئ نظيره السنغالي بإعادة انتخابه لفترة ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- أ ش أ:

أجرى الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس السنغالي مكي سال، هنأه خلالن بتجديد ثقة الشعب السنغالي بانتخابه لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت هناك الأحد .

وأعرب البشير، في الاتصال الهاتفي، عن تهانيه وتهاني الحكومة والشعب السوداني الحارة للرئيس سال، متمنياً له التوفيق في ولايته الجديدة وللشعب السنغالي المزيد من التقدم والازدهار .

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وأكد البشير، حرصه على استمرار التعاون وتطوير العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات .

من جانبه، وجه الرئيس السنغالي الشكر للرئيس السوداني على اتصاله الهاتفي وتهنئته، مؤكدا على الروابط التاريخية بين الشعبين السنغالي والسوداني ، معرباً عن أمنياته للسودان بمزيد من التقدم والازدهار .

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات في السنغال أعلنت فوز الرئيس مكي سال في الانتخابات الرئاسية من الجولة التولى بحصوله على 58% من جملة الأصوات .​