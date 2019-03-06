الرئيس السوداني يهنئ نظيره السنغالي بإعادة انتخابه لفترة ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- أ ش أ:
أجرى الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس السنغالي مكي سال، هنأه خلالن بتجديد ثقة الشعب السنغالي بانتخابه لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت هناك الأحد .
وأعرب البشير، في الاتصال الهاتفي، عن تهانيه وتهاني الحكومة والشعب السوداني الحارة للرئيس سال، متمنياً له التوفيق في ولايته الجديدة وللشعب السنغالي المزيد من التقدم والازدهار .
وأكد البشير، حرصه على استمرار التعاون وتطوير العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات .
من جانبه، وجه الرئيس السنغالي الشكر للرئيس السوداني على اتصاله الهاتفي وتهنئته، مؤكدا على الروابط التاريخية بين الشعبين السنغالي والسوداني ، معرباً عن أمنياته للسودان بمزيد من التقدم والازدهار .
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات في السنغال أعلنت فوز الرئيس مكي سال في الانتخابات الرئاسية من الجولة التولى بحصوله على 58% من جملة الأصوات .
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