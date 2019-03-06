الخارجية الأمريكية: إدراج ميليشيا "حركة النجباء" العراقية بقائمة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج ميليشيا "حركة النجباء" العراقية وقائدها أكرم الكعبي في قائمة الإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم أن قرار الإدراج يهدف الى منع الموارد التي تستخدمها "النجباء" وقائدها في "التخطيط للهجمات الإرهابية وتنفيذها".

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وأوضحت الوزارة أن الكعبي أسس في 2013 ميليشيا حركة النجباء المدعومة من إيران مضيفة ان الحركة تحصل على تمويل من الحكومة العراقية التي لا تسيطر عليها.

وأضافت أن الحركة أعلنت ولاءها لإيران وللمرشد الإيراني الأعلى آية الله خامنئي.

ويعني القرار تجميد جميع ممتلكات ومصالح الحركة وقائدها الخاضعة للولاية الأمريكية وحظر انخراط الأمريكيين في أي تعامل معهم.