كرم جبر: لقائي برئيس الوزراء بحث إصلاح تمويل المؤسسات القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن اجتماعه، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، وقطاع الأعمال، كان مخصصا لبحث خطة الهيئة لإصلاح الهياكل التمويلية للمؤسسات الصحفية القومية.
وأضاف جبر أن الاجتماع لم يتطرق لأي موضوعات أخرى لا تدخل في اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة .
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