محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- أ ش أ:
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، ثلاثة مواقع في مدينة غزة، ملحقة أضرارا في الممتلكات.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات حربية إسرائيلية من نوع (إف16) قصفت بصاروخين موقعًا جنوب غربي مدينة غزة، وموقعًا ثانيا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بصاروخ واحد، وثالثا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وتسبب القصف الإسرائيلي بإلحاق أضرار في منازل وممتلكات الفلسطينيين القريبة من مواقع القصف، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين حتى اللحظة.
وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال زعم أن الغارات تأتي ردًا على بالونات أطلقت من غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف 3 مواقع في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.