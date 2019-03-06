طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف 3 مواقع في قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- أ ش أ:

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، ثلاثة مواقع في مدينة غزة، ملحقة أضرارا في الممتلكات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات حربية إسرائيلية من نوع (إف16) قصفت بصاروخين موقعًا جنوب غربي مدينة غزة، وموقعًا ثانيا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بصاروخ واحد، وثالثا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي بإلحاق أضرار في منازل وممتلكات الفلسطينيين القريبة من مواقع القصف، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين حتى اللحظة.

وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال زعم أن الغارات تأتي ردًا على بالونات أطلقت من غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.​