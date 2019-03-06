محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى موضوع زيادة بدل الصحفيين، مضيفًا أن الحكومة سبق أن وافقت على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالمؤسسات القومية والحزبية والخاصة ممن هم أعضاء بنقابة الصحفيين منذ أكثر من أسبوع.
وأضاف المستشار نادر سعد - في تصريحات له مساء أمس- أن الاجتماع الذي عقد، بمجلس الوزراء بحضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ناقش فقط موقف المتأخرات المستحقة للضرائب والتأمينات على المؤسسات الصحفية القومية وخطط تطويرها.
وأشار المتحدث إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان قد كلف بعقد اجتماع قريب، يتم فيه عرض تصورات وخطط تطوير المؤسسات الصحفية القومية، مع مقترحات الاستغلال الأمثل لأصولها.
كانت هذه تفاصيل خبر مدبولي يبحث تطوير المؤسسات الصحفية القومية مع رئيس "الوطنية للصحافة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.