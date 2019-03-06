أهم التصريحات في 24 ساعة: هناك من يريد عودة الجزائر لسنوات الألم

محمد اسماعيل - القاهرة - الصورة: وزير الخارجية سامح شكري (أرشيفية)

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن هناك توافق حول التوصل لمواجهة الجماعات المتطرفة في ليبيا.

وأضاف شكري، في اجتماع وزاري مع نظيريه التونسي والجزائري، أن هناك تساؤلات حول الدول التي تمول الميليشيات المسلحة في ليبيا لاستمرار الصراع على الأرض.

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