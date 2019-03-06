يتزعمهم "وحش الجبل".. 10 معلومات عن السطو المسلح على محل ذهب بالهرم -فيديوجرافيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أسدلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الستار عن واقعة السطو المسلح على محل مجوهرات "الطويل" بشارع الجيش في منطقة حدائق الأهرام التي وقعت منتصف فبراير الماضي. وبعد 10 أيام من البحث، ألقت قوات الشرطة القبض على 9 متهمين بينهم العقل المدبر "عمر" وشهرته "وحش الجبل الهارب من عدة قضايا وزوجته. ويستعرض الخليج 365 في "فيديوجرافيك"، أبرز المعلومات عن القضية.

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