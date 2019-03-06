وثائق جديدة / المخابرات المغربيّة علمت بالصدفة بشأن منفذ هجوم برلين أنيس العامري

وكالات- كشفت وثائق لسلطات الأمن الألمانية أن المخابرات المغربية علمت بالصدفة عام 2016 بشأن التونسي أنيس العامري، الذي نفذ لاحقا هجوم الدهس في برلين، وذلك بسبب صلاته بإسلاميين متطرفين منحدرين من المغرب في ألمانيا.
وجاء في الوثائق، التي أطلع عليها المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية سلطات الأمن على المستوى الاتحادي والولايات في نوفمبر الماضي، أن العمري "إسلامي" لديه استعداد للقتال ويعتزم تنفيذ "مشروع" لا يمكنه التحدث عنه عبر الهاتف.
ووفقا للوثائق بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019 ، قدمت الاستخبارات المغربية للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ذلك الحين معلومات مفصلة عن مغربي، ومغربي-فرنسي، والعمري. وكانت الاستخبارات المغربية تركز في ذلك على اتصالات محتملة للثلاثة مع أنصار لتنظيم داعش في سورية أو ليبيا أو العراق.
وطُلب من المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) في ذلك الحين بالتحري عن المعلومات القادمة من المغرب.
واتضح عبر اللجنة البرلمانية المختصة بالتحقيق في الهجوم أن الاستخبارات الداخلية الألمانية لم تتحر عن المعلومات سوى لدى الاستخبارات الأمريكية، والتي لم تقدم ردا إلا عقب وقوع الهجوم.
يُذكر أن طالب اللجوء المرفوض وتاجر المخدرات، أنيس العامري، نفذ هجوم دهس بشاحنة في إحدى أسواق عيد الميلاد في برلين في 19 ديسمبر عام 2016 وأسفر الهجوم عن مقتل 12شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين.
ولقي العامري حتفه عقب ذلك بأيام قليلة برصاص الشرطة الإيطالية.
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