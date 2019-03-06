شراكة استراتيجية بين «علماء الإمارات» و«محمد بن راشد للطب»

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس علماء الإمارات عن شراكة استراتيجية مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، تماشياً مع مستهدفات وأولويات الأجندة الوطنية للعلوم المتقدمة 2031، الهادفة لدعم وتعزيز جهود البحث العلمي على المستوى الوطني، وإثراء المصادر العلمية في التخصصات الحيوية، وذلك ضمن إطار «مبادرة منصة الإمارات للمختبرات العلمية» التي توفر للباحثين والطلبة والمهتمين فرصة الوصول إلى أفضل المصادر العلمية في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في الدولة.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة، رئيسة مجلس علماء الإمارات «أن حكومة الإمارات تتبنى تعزيز بيئة البحث العلمي كتوجه رئيس ضمن جهودها لصناعة المستقبل، وذلك انطلاقاً من إدراكها لأهمية مخرجات البحث العلمي في دعم الوصول إلى حلول لتحديات التنمية المستدامة». وقالت معاليها إن الشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في إطار منصة الإمارات للمختبرات العلمية تعكس سعينا لتوحيد الجهود، وترجمة رؤى القيادة بتوطين البحث العلمي، وصناعة المعرفة بدلاً من تلقيها، وذلك عبر تهيئة البيئة الحاضنة لنمو وتطور المشهد العلمي في دولة الإمارات، وبناء الشراكات، وتعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للعلوم المتقدمة 2031».

من جهته، قال الدكتور عامر أحمد شريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «تتمحور مهمتنا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية حول النهوض بمستوى الصحة في دولة الإمارات والمنطقة، عبر تأسيس منظومةٍ صحيّةٍ أكاديميّةٍ شاملةٍ قائمة على الابتكار والبحث العلمي، ونثق أن توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس عُلماء الإمارات يشكّل خطوة مهمة ستسهم في تسهيل سبل التواصل في القطاع الصحي ورفده بالموارد المطلوبة لدعم البحوث العلمية والباحثين من خارج الجامعة الذين يتمتعون بشغفٍ تجاه الابتكار والمعرفة».