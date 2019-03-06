بريطانيا تعتزم خفض الرسوم على الواردات إلى 90% بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي

قالت مصادر حكومية بريطانية إن وزارة التجارة الدولية البريطانية تعتزم خفض الرسوم على الواردات بنسبة تتراوح بين 80% و90% إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.

يذكر أنه من المقرر تنفيذ قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس الحالي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد لتأجيل التنفيذ، في ظل عدم توصل لندن وبروكسل إلى اتفاق لتنظيم العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية البريطانية أنه سيتم تقديم هذا الخفض في وثائق يتم نشرها إذا فشلت رئيسة وزراء بريطانيا "تريزا ماي" في الحصول على دعم البرلمان البريطاني لمشروع القانون الجديد بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي والمقرر طرحه للتصويت في الأسبوع المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه سيتم الإبقاء على الرسوم على ما بين 10% و20% من السلع التي تتمتع بأهمية خاصة بالنسبة لبريطانيا مثل السيارات واللحم البقري والضآن ومنتجات الألبان وبعض المنسوجات.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" أن وزارة التجارة الدولية وزارة الخزانة وبعض الوزارات الأخرى ناقشت بشكل سري قرار خفض الرسوم في إطار لجنة حكومية فرعية خلال الشهور القليلة الماضية.

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