قال أكبر قائد عسكري أميركي في أوروبا، اليوم الثلاثاء، إنه سيوصي بألا تبيع الولايات المتحدة المقاتلة الحربية إف-35، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي إذا لم تصرف أنقرة النظر عن خطط لشراء نظام دفاع جوي صاروخي من روسيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن بلاده ملتزمة بشراء النظام إس-400 الروسي، رغم تحذيرات الحلف الذي تقوده واشنطن من أن النظام لا يمكن دمجه في نظام الدفاع الجوي للحلف. وقال الجنرال كيرتس سكاباروتي قائد القوات الأميركية في أوروبا في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "نصيحتي العسكرية الأمثل ستكون ألا نمضي قدماً عندئذٍ فيما يتعلق بالمقاتلة إف-35".

وسكاباروتي هو أيضا القائد الأعلى لقوات حلف الأطلسي في أوروبا.

وقال مسؤولون أميركيون إن واشنطن ستسحب عرضها بيع نظام الدفاع الصاروخي باتريوت الذي تنتجه شركة رايثيون لتركيا إذ مضت أنقرة قدما في شراء نظام إس-400 الروسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أميركا: ينبغي عدم بيع المقاتلة إف-35 لتركيا إذا اشترت نظاماً دفاعياً روسياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.