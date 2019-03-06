السفارة المصرية في سراييفو تعيد أحد المواطنين القصر عقب احتجازه

نجحت السفارة المصرية في سراييفو في إعادة أحد المواطنين القصر إلى أرض الوطن عقب إحتجازه من قِبَل السلطات البوسنية نتيجة دخوله إلى البلاد متسللا، في محاولة للدخول إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي. في محاولة للدخول إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي. وصرحت هالة البشلاوي سفيرة مصر لدى سراييفو، بأن السفارة تحركت فور إخطارها بإحتجاز مواطن قاصر، حيث قامت السفارة بالإطمئنان عليه والتأكد من حسن معاملته، فضلا عن التواصل مع ذويه في القاهرة لطمأنتهم عليه، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته إلى أرض الوطن.

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