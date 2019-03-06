بريطانيا.. العثور على عبوات ناسفة بمطارين ومحطة قطار في لندن
يمن شباب نت - وكالات
الثلاثاء, 05 مارس, 2019 - 11:28 مساءً
أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، الثلاثاء، العثور على ثلاثة طرود تحتوي عبوات ناسفة، في مطاري هيثرو ولندن سيتي ومحطة ووترلو للسكك الحديدية، بالعاصمة لندن.
وأوضحت الشرطة في بيان، أن المتفجرات، بدائية الصنع، وُضعت في ثلاث طرود بريدية وأُرسلت إلى المطارين والمحطة بشكل متزامن، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ووصفت الشرطة، الحدث بأنه منسق، وأكدت أنها تحقق في الملابسات، نافية أن يكون أي من العبوات انفجر.
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