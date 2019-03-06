ساترفيلد في بيروت: لبنان عانى طويلاً وهذا يجب تغييره

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الرئيس العماد ميشال عون مستقبلا في بعبدا وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ﻿﻿والهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون (محمود الطويل)

مـعـركـة «الـمـقـدمـات الاخـبـاريـة» بيـن قناة «او.تي.في» الناطقة بلسان التيار الوطني الحر وقناة «المستقبل» الناطقة بلسان التيار الذي تحمل اسمه دخلت في هدنة، ولا نقول انتهت او وضعت اوزارها.

وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سارع الى الاتصال برئيس الحكومة سعد الحريري معتذرا، ومؤكدا ان ما ورد في مقدمة نشرة قناة «او.تي.في» اجتهاد شخصي، وتنصل من مضمونه، وكان الجواب ان رد قناة «المستقبل» لم يكن إلا من هذا المستوى. واتفق الطرفان على احتواء ما حصل، لأن الحكومة ومجلس النواب امام استحقاقات حاسمة هذا الاسبوع.

في غضون ذلك، انشغلت بيروت بزيارة مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ديفيد ساترفيلد الذي وصل اواخر يوم الاثنين الماضي ويغادر اليوم، وفي جدول اعماله لقاءات مع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية الذي التقاه صباح امس.

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وكان ساترفيلد استهل نشاطه يوم الاثنين بعشاء مع وزراء حزب القوات اللبنانية الاربعة والوزيرة فيوليت خيرالله وزوجها الوزير السابق محمد الصفدي بحضور سفيري الولايات المتحدة اليزابيت ريتشارد وبريطانيا غريتس رامبلنغ.

وقال ساترفيلد بعد لقائه وزير الخارجية جبران باسيل: اصبح لدى لبنان حكومة جديدة تتخذ قرارات حساسة تتعلق باقتصاد لبنان ومكافحة الفساد وبالمسائل الامنية، وان الولايات المتحدة ملتزمة مع لبنان بشكل كبير، وهي تود ان تراه يتقدم ويواجه خياراته وسنتعامل معه بحسب الطريقة التي سيتبنى بها لبنان هذه الخيارات، نأمل ان تكون لمصلحة لبنان وشعبه وليس لمصلحة اطراف خارجية.

وفي بيت الكتائب وبعد لقاء رئيس الحزب سامي الجميل، قال ساترفيلد ان الاستقرار الحقيقي يبنى على خيارات وطنية وليس على قرارات تملى عليه من الآخرين، ولبنان عانى طويلا من صراعات وايديولوجيات روجها الآخرون على ارضه وهذا ما يجب ان يتغير.