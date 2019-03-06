بعد حديثها عن صفقات نادر الحريري في قطاع الاتصالات.. سعد الحريري ليعقوبيان: كلامك ملفق

رد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على حديث للنائبة بولا في مقابلة على تلفزيون الجديد أمس.

وقال في بيان: “زعمت يعقوبيان أن الحريري أقصى مدير مكتبه السابق نادر الحريري بسبب صفقات في قطاع الاتصالات، كشفها له أحد مستشاري وزير الاتصالات.

لذا يهم المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أن يوضح أن نادر الحريري استقال من منصبه بناء لطلبه واصراره، ولم يتم اقصاؤه عن هذا المنصب، وأن أي كلام عن صفقات مزعومة في قطاع الاتصالات أو غيره، هو كلام ملفق وعار من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة”.