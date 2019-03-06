رد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على حديث للنائبة بولا في مقابلة على تلفزيون الجديد أمس.
وقال في بيان: “زعمت يعقوبيان أن الحريري أقصى مدير مكتبه السابق نادر الحريري بسبب صفقات في قطاع الاتصالات، كشفها له أحد مستشاري وزير الاتصالات.
لذا يهم المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أن يوضح أن نادر الحريري استقال من منصبه بناء لطلبه واصراره، ولم يتم اقصاؤه عن هذا المنصب، وأن أي كلام عن صفقات مزعومة في قطاع الاتصالات أو غيره، هو كلام ملفق وعار من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حديثها عن صفقات نادر الحريري في قطاع الاتصالات.. سعد الحريري ليعقوبيان: كلامك ملفق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العنكبوت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.