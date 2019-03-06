السلطات البريطانية تعثر على عبوات ناسفة بالقرب من المطارات والمحطات

أعلنت السلطات البريطانية مساء اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وصول ثلاث قنابل صغيرة إلى مطارين اثنين ومحطة رئيسية للقطارات في العاصمة لندن.
وذكرت شرطة العاصمة لندن في بيان لها أن العبوات الناسفة الثلاث التي جرى إرسالها إلى مطاري “هيثرو” و”لندن” ومحطة قطارات “واترلو” الرئيسية في وقت سابق اليوم قادرة على إشعال حريق صغير لدى فتحها.
وأضافت الشرطة أن “قيادة مكافحة الإرهاب تتعامل مع الوقائع المتعلقة بهذه العبوات على أنها سلسلة مرتبطة ببعضها بعضا”.
وأكد البيان أنه تم التعامل مع هذه العبوات دون أن يصاب أي شخص أو تتأثر مواعيد رحلات القطارات أو الطيران.
يشار إلى أن بريطانيا شهدت في العام 2017 وحده خمس هجمات استهدفت مدينتي لندن ومانشستر وتسببت في مقتل 36 شخصا وتعد أسوأ الهجمات التي شهدتها بريطانيا في العقود الأخيرة.
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