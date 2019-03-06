جهة الرباط القنيطرة تخصص 2418 مليون درهم لـ660 مشروعا بالجهة

في الحصيلة للنصف الأول لجهة الرباط_القنيطرة بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيل المكتب المسير، بلغت التكلفة الإجمالیة للمَشاریع المبرمجة في الجهة خلال هذه السنة 13037 ملیون درھم يساھم فيها مجلس الجهة بمبلغ مالي إجمالی يقدر بـ 2418 ملیون درھم، حيث إن أغلب هذه المشاريع موجهة للجماعة الترابية في العالم القروي. تقرير الحصيلة الذي قدم صباح أمس الاثنين بمقر الجهة بالرباط بحضور الوالي الجديد محمد اليعقوبي، كشف معدوه أن هذه المشاريع التي بلغ عددها 660 مشروعا تستفيد منها 114 جماعة، وھو العدد الإجمالي للجماعات الموجودة بتراب الجھة. وحسب توزيع هذه المشاريع حسب العمالات والأقاليم، فـ 23 في المائة من هذه المشاريع استفاد منها إقليم الخميسات، 26 في المائة وجهت إلى إقليم القنيطرة، و17 في المائة سيدي قاسم، بينما سيدي سليمان استفادت بـ11 في المائة، ومدينة سلا بـ 8 في المائة، و8 في المائة الصخيرات وتمارة، ثم مدينة الرباط في ذيل الترتيب من ناحية الاستفادة بـ 7 في المائة.

ويعود الارتفاع النسبي لعدد المشاريع المبرمجة في أقاليم القنيطرة والخميسات وسيدي قاسم، إلى أهمية عدد الجماعات القروية، حيث يبلغ عدد هذه الجماعات بإقليم الخميسات 31 جماعة قروية، وبإقليم سيدي قاسم 24 جماعة، وبإقليم القنيطرة 20 جماعة، مع العلم أن عدد المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز تهم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والمخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة بإقليم القنيطرة وكذلك برامج قطاع التعليم.

وقد بلغت الاعتمادات المالية المرصودة للبنيات التحتية الأساسية 8.210 مليون الدرهم، وذلك راجع بالأساس إلى تعزيز مشاريع البنية التحتية الأساسية بين الوسطين الحضري والقروي، كما يختلف حجم التكلفة الإجمالية للمشاريع بشكل عام وعلى مستوى البنية التحتية، حيث تحتل عمالة الرباط المرتبة الأولى بمبلغ 5.334 مليون درهم، تليها عمالة سلا وإقليم القنيطرة، وهذا راجع أساسا إلى الاعتمادات المالية المخصصة للبرامج والمخططات.

Advertisements

بالنسبة لمساهمة المجلس خلال الثلاث سنوات، فقد رصد مبلغ 2028 مليون درهم موزع حسب أقاليم الجهة على شكل التالي، إقليم القنيطرة بـ 419 مليون درهم، ثم الرباط بـ 385 مليون درهم، تليها الخميسات بـ 367 مليون درهم، وفي آخر الترتيب تأتي سيدي سليمان بـ 102 مليون درهم.

وبلغ عدد مشاريع التعليم المبرمجة خلال النصف الأول لهاته الولاية 265 مشروعا، أنجز منها 130 مشروعا وقد استفادت منها 95 جماعة ترابية الأكثر حاجة للتدخل بهدف استدراك النقص الحاصل بها في هذا المجال، وذلك بتكلفة مالية بلغت 146 مليون درهم، أما بالنسبة للمرافق الصحية، فقد تم إنجاز 544 مرفقا صحيا همت 163 مؤسسة تعليمية تنتمي إلى 62 جماعة، مع الإشارة إلى أن 30 مرفقا في طور الإنجاز.

من جهة أخرى، كشف التقرير أنه تم الانتھاء من إنجاز 225 منھا، بينما يوجد 189 مشروعا في طور الإنجاز و105 في طور الدراسة، هذه المشاريع إما يتم تمويلها مائة بالمائة من قبل مجلس الجهة أو یساھم في تمویل نسبة مهمة منها، وتتوزع هذه المشاريع على مجالات من اختصاصات الجهة الذاتية والمشتركة، من أبرزها تقلیص الفوارق المجالیة وتَعْزیز ترابط المكونات الترابیة والتھیئة..