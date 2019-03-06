مباراة قوية تلك التي بصم عليها الدولي المغربي، حكيم زياش، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة إياب ربع الـ 16 التي جمعت فريقه أياكس أمستردام، أمام ريال مدريد، بملعب “السانتياغو بيرنابيو” الشهير.
لاعب الأسود، فتح التسجيل لصالح أياكس أمستردام في المباراة التي انتهت بأربعة أهداف لواحد، لممثل الكرة الهولندية، أمام بطل النسخ الثلاث الأخيرة لـ “تشامبيونز ليغ” الأوروبية.
أهداف الضيوف كانت بأقدام كل من زياش (د7)، ودافيد ناريس (د18)، ودوشان تاديتش (د62)، وشوني (د72).
أما عن الهدف الوحيد لريال مدريد في أمسية دوري الأبطال القاسية على النادي الملكي، سجله اللاعب ماركو أسينسيو، في الدقيقة 72 من عمر المواجة.
وسجلت مباراة اليوم مشاركة المغربي الثاني بصفوف الأياكس، نصير المزراوي، والذي قدم بدوره لقاء كبيراً أمام رفاق غاريث بيل، في مواجهة تاريخية للضيوف.
يشار إلى أن مباراة الذهاب بين الطرفين، قد انتهت لصالح ريال مدريد بهدفين مقابل واحد، من توقيع المغربي زياش، الذي تمكن من التهديف في اللقائين معاً بمعقل فريقه، وعلى أرضية “السانتياغو” بيرنابيو.
كانت هذه تفاصيل خبر زياش يساهم في تأهل تاريخي لأياكس أمسترادم لربع نهائي “تشامبيونز ليغ” على حساب ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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