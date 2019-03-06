استعدادات ديربي الوداد والرجاء الودي بالإمارات تنطلق بقلعة الغريمين

بدأت استعدادات الديربي الودي بين الرجاء والوداد بقلعة الغريمين، بعد أن تأكد رسمياً موافقة النسور الخضر على إقامة القمة الكروية المحلية بالإمارات هاته المرة، بعيداً من مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء، والذي ارتبط إسمه بمواجهات من العيار الثقيل من طرف الفريقين.

الرجاء الرياضي، الطرف الثاني في مباراة الديربي الاستعراضي، حسم موقفه بشكل نهائي بعد توصله قبل أيام بمراسلة من طرف مجلس أبو ظبي للرياضة تهم شروط العقد المالي، وتفاصل تهم الاستعدادات اللوجيستيكية الخاصة باللقاء.

وتتوجه بعثة الفريق مباراة بعد مبارتها بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم صوب الإمارات، من أجل الدخول في تجمع إعدادي خاص باللقاء الاستعراضي، وتليه قمة “السوبر” الإفريقي الذي كتب له أيضاَ الترحيل، بعد أن استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” قطر وجهة لتقابل المتوج بلقب عصبة الأبطال الإفريقية، والرجاء.

في حين الوداد الرياضي، الذي ينافس أيضا على الواجهتين المحلية والقارية، سيحل بالعاصمة أبو ظبي في رحلة مباشرة من المغرب، لخوض ثاني ديربي له هذا الموسم، لكن بثوب ودي.

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وكان جواد الزيات، قد أوضح سابقا في تصريح خص به إذاعة “راديو مارس”، أن العقد الذي تم اقتراحه على النادي الأخضر “غير واضح”، ومجموعة من النقاط تبقى غامضة، ” واللجنة المنظمة مطالبة بتوضيح مجموعة من النقاط، حتى يضمن النادي استفادته من هذه المباراة، على المستوى المادي واللوجيستيكي”.

وأكد رئيس النادي الأخضر، في المناسبة ذاتها، ” لا يمكن أن نخوض أي مباراة لا نستفيد منها على المستوى المادي واللوجيستيكي، في هذه الظرفية الخاصة جدا بالنسبة للنادي، والتي تعرف خوضه للعديد من المباريات في ظرف زمني قصير”.

واختتم تصريحه بهذا الخصوص قائلا ” مايمكنش نغامرو على والو، يجب أن نتوصل بعرض رسمي حتى نقدم نحن ايضا ردا رسميا للجهات المعنية”، قبل أن يتم حسم الأمور رسمياً بقبول خوض اللقاء الاستعراضي، بالرغم من الأجندة المضغوطة لرجال المدرب باتريس كارتيرون.