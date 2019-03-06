دوري الأبطال: توتنهام يضمن تأهله على حساب دورتموند

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضمن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بطاقة تأهله للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدف يتيم، ضمن مرحلة إياب الدور ثمن النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز توتنهام أيضًا بثلاثة أهداف نظيفة.

وسجل هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح توتنهام اللاعب، هاري كين.

مجريات المباراة:

ظهرت رغبة دورتموند في الضغط بكثافة هجومية من البداية، مع إعلان المدرب لوسيان فافر تشكيلته، بالدفع بقوته الضاربة، باعتماده على الرباعي ماركو رويس، ماريو غوتزه، جادون سانشو وباكو ألكاسير في خط الهجوم.

ودانت السيطرة بالفعل لأسود الفيستيفال مع بداية المباراة، لكن الخطورة غابت عن محاولات أصحاب الأرض في الدقائق الـ10 الأولى.

وكاد رويس أن يفتتح النتيجة بعد مرور 11 دقيقة، بعدما تهيأت له كرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينقض المدافع البلجيكي يان فيرتونخين على الكرة ويبعدها ببسالة من أمام قائد دورتموند.

وفي الدقيقة 16، أرسل مانويل أكانجي، تمريرة طولية إلى قلب منطقة الجزاء، ليتسلمها ألكاسير، قبل أن يوجهها بيمناه، لكن تسديدته علت العارضة، لتضيع فرصة إحراز هدف التقدم.

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وجاءت أول فرصة للضيوف من توغل للكوري الجنوبي هيونغ مين سون، لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

وأطلق رويس تسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس الفرنسي هوغو لوريس تصدى لها ببراعة على مرتين.

وكان دورتموند على مقربة من تسجيل أكثر من هدف، بعد وابل من الهجمات المتتالية، لكن براعة لوريس حالت دون ذلك.

وأبعد حارس السبيرز تسديدة قوية من سانشو، ليواصل تألقه أمام طوفان هجمات أصحاب الأرض.

وحاول ألكاسير أن يجرب حظه من جديد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكنها ذهبت بسهولة بين أحضان لوريس، لتمر الدقائق المتبقية دون جديد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، أطلق هاري كين رصاصة الرحمة على دورتموند، بعدما تسلم كرة بينية، انفرد على إثرها بمرمى الحارس رومان بوركي، قبل أن يسدد كرة قوية إلى داخل الشباك، ليقتل أحلام أصحاب الأرض في تحقيق العودة.

وبعد تقدم توتنهام، هدأت المباراة بشكل كبير، بعدما زادت صعوبة مهمة دورتموند في تعويض النتيجة، إذ أنه احتاج لتسجيل 5 أهداف، للعبور للدور القادم.

وغابت الخطورة عن كلا المرميين في الدقائق التالية، لينجح توتنهام في إنهاء المباراة لصالحه بالفوز (1-0)، ليتأهل للدور ربع النهائي بسهولة.