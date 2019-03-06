مفاجاة: أياكس يطيح ببطل أوروبا خارج دوري الأبطال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطاح فريق أياكس أمستردام الهولندي بنظيره ريال مدريد الإسباني خارج بطولة دوري أبطال أوروبا التي تربع على عرشها خلال المواسم الثالثة الماضية، بعد الفوز عليه في عقر داره بالنتيجة 4-1 ضمن مرحلة إياب الدور ثمن النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء لأياكس.

وأحرز رباعية أياكس كل من اللاعبين حكيم زياش، دافيد ناريس، دوشان تاديتش ولاسه شوني، وفي المقابل سجل هدف ريال مدريد الوحيد اللاعب ماركو أسينسيو.

مجريات المباراة:

أول تهديد في المباراة كان من أصحاب الأرض، حيث أرسل لوكاس فاسكيز كرة عرضية، سددها المدافع فاران بالرأس لترتطم بالعارضة في الدقيقة 4.

وجاء الرد سريعًا من أياكس أمستردام، بهدف من أقدام المغربي حكيم زياش في الدقيقة 7، حيث استقبل تمريرة سحرية من الجهة اليمنى عبر تاديتش، ليُسكن الكرة في يمين الحارس كورتوا.

وحاول البرازيلي فينيسيوس تعديل النتيجة، حيث استقبل عرضية من لوكاس فاسكيز، وقرر الاعتماد على الحل الفردي وسدد كرة قوية، لكن تصدى لها حارس أياكس أونانا في الدقيقة 9.

واقتنص نيرس الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 18، حيث توغل تاديتش بين دفاعات الميرنغي، ومرر كرة في العمق، لنيرس الذي راوغ الحارس كورتوا قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وأهدر نيرس فرصة تسجيل الهدف الثالث، حيث انطلق بالكرة على الجبهة اليسرى، وانفرد بكورتوا، قبل أن يُسدد بجانب القائم الأيمن لحارس ريال مدريد، في الدقيقة 21.

وتألق الحارس أونانا لاعب أياكس، في التصدي لتسديدة من لوكاس فاسكيز، في الدقيقة 22، إثر محاولات الميرنغي لتقليص الفارق.

وحاول تاديتش تسجيل الهدف الثالث لأياكس، حيث تقدم على الجبهة اليمنى واستغل تمريرة في العمق، وسدد بقوة لكن كورتوا تصدى لتسديدته ببراعة في الدقيقة 25.

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وتلقى ريال مدريد ضربتين موجعتين بتعرض الطرفين لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور للإصابات، ليضطر سولاري إلى الدفع بالثنائي غاريث بيل وماركو أسينسيو على الترتيب، وأخيرًا أشرك فالفيردي بدلا من كاسيميرو.

ومنع القائم الأيمن لأياكس، الويلزي غاريث بيل من تسجيل الهدف الأول لريال مدريد، بعد تسديدة قوية من لاعب الميرنغي في الدقيقة 42.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول ماركو أسينسيو تسجيل الهدف الأول لريال مدريد، حيث سدد كرة على يمين أونانا حارس أياكس، مرت بجانب القائم في الدقيقة 48.

وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لانفراد من تاجليافيكو، مهاجم أياكس في الدقيقة 50 من المباراة.

وفشل بنزيمة في تقليص الفارق، حيث تقدم على الجانب الأيسر، وراوغ مدافع أياكس، وسدد بيمينه لكن الكرة مرت بجانب القائم الايسر للحارس أونانا في الدقيقة 58.

وسجل دوسان تاديتش الهدف الثالث لأياكس أمستردام في الدقيقة 62، حيث سدد كرة قوية أقصى يمين الحارس كورتوا بصناعة من فان دي بيك، بعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو حيث كان هناك شك حول خروج الكرة من الملعب في بداية الهجمة.

وتصدى الحارس أونانا ببراعة، لمحاولة غاريث بيل في الدقيقة 67، حيث سدد الويلزي بقوة أخرجها الكاميروني بقدمه.

وسجل أسينسيو الهدف الأول لريال مدريد، في الدقيقة 70، بتسديدة صاروخية أقصى يسار الحارس أونانا، مستغلا تمريرة سحرية من ريجيلون.

ونجح شوني في تسجيل الهدف الرابع لأياكس، في الدقيقة 72، حيث حصل على ركلة حرة، سددها مباشرة أقصى يسار كورتوا.

وقرر تين هاج المدير الفني لأياكس، الدفع بداني بدلا من شوني، ودولبيرغ بدلا من نيرس، وأخيرًا فيلتمان بدلا من مزراوي.

وفشل الملكي في العودة في المباراة، وأهدر بنزيمة فرصة الهدف الثاني، وعلى الجانب الآخر، أهدر زياش فرصة الهدف الخامس.