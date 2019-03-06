كوريا الجنوبية: الرئيس يتوقع إخلاء شبه الجزيرة من (النووي)

في السياسة 6 مارس,2019 نسخة للطباعة

بومبيو يتطلع لمحادثات جديدة مع بيونج يانج بعد قمة هانوي

سول ـ وكالات: قال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، أمس، إنه طالما هناك سعي متواصل لتحقيق السلام، فإن شبه الجزيرة الكورية ستخلو من الأسلحة النووية وسوف يحل السلام المستدام. وجاءت تصريحات الرئيس مون، التي نقلتها وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، في الخطاب الذي ألقاه في حفل تخريج ضباط جدد من الكلية البحرية في تشانج-وون بإقليم كيونج-نام، بعد ظهر امس الثلاثاء، حيث قال: “لقد تلاشى صوت الطلقات النارية في الجو والبر والبحر، بفضل إجراء اللقاءات بين الكوريتين”. وأضاف: “لقد بدأنا طريقا نقرر فيه مصير شبه الجزيرة الكورية بأنفسنا، اعتمادا على الجيش القوي، ونستقبل عصر السلام في شبه الجزيرة الكورية بتحدينا الجريء”. وأوضح أن “شبه الجزيرة الكورية محاطة بالقوى العسكرية الكبرى الأربع في العالم، وتسعى القوات البحرية لهذه الدول لدعم استراتيجياتها البحرية. فعلى قواتنا البحرية مواجهة هذا التحرك، وهي الان في نقطة تتطلب تغييرات كبيرة على جميع الجوانب، ونحن بحاجة إلى القوى الدفاعية الأقوى ليس من أجل الحفاظ على السلام فقط بل لنصنع السلام في المنطقة “. من ناحية اخرى قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه يأمل أن ترسل الولايات المتحدة وفدا إلى كوريا الشمالية في الأسابيع المقبلة رغم أن المحادثات بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون انتهت دون التوصل لأي اتفاق بين البلدين. وانهارت قمة الزعيمين في العاصمة الفيتنامية هانوي الأسبوع الماضي دون التوصل لأي اتفاق أو وضع خطة لاجتماع ثالث بين الزعيمين أو وفديهما. وقال بومبيو لمكتب أيوا الزراعي “أتمنى، رغم أنه ليس هناك اتفاق بعد، أن نستأنفها (المحادثات) وأن أرسل فريقا إلى بيونجيانج خلال الأسبوعين المقبلين. “سأواصل للعمل للتوصل إلى نقاط الاتفاق فيما بيننا”. وتحدث الجانبان عن أسباب مختلفة لإنهاء قمة الزعيمين الأميركي والكوري الشمالي مبكرا خلال المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. وقال ترامب للصحفيين يوم الخميس إن كوريا الشمالية أرادت رفع العقوبات كلية.

إلا أن وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج هو نفى هذه المزاعم خلال مؤتمر صحفي في منتصف الليل قائلا إن كوريا الشمالية طلبت فقط رفعا جزئيا للعقوبات مقابل تفكيك موقعها النووي الرئيسي في يونجبيون. وقال بومبيو إن الولايات المتحدة منخرطة في اقناع الزعيم الكوري الشمالي بأن التخلي عن الأسلحة النووية هو الطريقة الوحيدة لإرساء الأمن في بلاده على عكس استراتيجية كوريا الشمالية التاريخية بأنه في غياب وجود أسلحة نووية، ستسقط كوريا الشمالية وستسقط الحكومة. وأضاف أن بيونج يانج مقتنعة بأن الأسلحة النووية ستحميها.