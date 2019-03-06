واشنطن: ندعم الشعب الجزائري وحقه في التظاهر السلمي

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، الجزائر إلى احترام حق التظاهر، وقالت إنها تدعم الشعب الجزائري وحقه في التظاهر السلمي.

يأتي هذا فيما تستمر المظاهرات في الجزائر؛ احتجاجاً على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو للصحفيين، الثلاثاء "نحن نراقب هذه المظاهرات في الجزائر وسنواصل فعل ذلك".

وكان الرئيس الجزائري قدّم رسمياً، الأحد، أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية، وتعهد في رسالة للناخبين الجزائريين بترك الحكم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال عام، حال إعادة انتخابه في 18 أبريل/نيسان المقبل، وذلك طبقاً لأجندة تعتمدها الندوة الوطنية.



