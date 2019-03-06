شكرا لقرائتكم حركة النجباء العراقية على لائحة الإرهاب الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الخزانة الاميركية، الثلاثاء، عن إضافتها حركة النجباء العراقية الى لائحة المنظمات الارهابية.

وحركة النجباء انقسمت عن ميليشيا عصائب أهل الحق عام 2013 ويقودها أكرم الكعبي، وهي إحدى الميليشيات التي تقاتل الى جانب النظام السوري ولها ارتباطات بالنظام الإيراني.

وتتلقى الحركة دعما عسكريا وماديا من ⁧ طهران‬⁩، كما انها ارسلت مقاتلين الى ⁧‫سوريا‬⁩، تنفيذا للاجندة الإيرانية في زعزعة استقرار المنطقة.