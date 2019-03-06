3 عبوات متفجرة لأماكن حساسة في لندن

اسماء السيد - نصر المجالي: أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا أنها فتحت تحقيقا لمعرفة الجهات التي أرسلت ثلاث عبوات متفجرة صغيرة إلى مطارين ومحطة رئيسية للقطارات في لندن يوم الثلاثاء.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن العبوات الناسفة الثلاث التي جرى إرسالها إلى مطاري هيثرو ولندن سيتي ومحطة قطارات واترلو الأكثر ازدحاما "قادرة فيما يبدو على إشعال حريق صغير لدى فتحها".

وأضافت في بيان "قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة تتعامل مع الوقائع على أنها سلسلة مرتبطة ببعضها بعضا وتبقى منفتحة فيما يتعلق بالدوافع". ولم يصب أحد في تلك الوقائع ولم تتأثر الخدمات في المطارين والمحطة.

عيون مفتوحة

وقالت الشرطة إنها تبقي "عيونها وعقولها مفتوحة" حول أية دوافع محتملة وراء ارسال الشحنات، حيث قالت مصادر أمنية إن الأجهزة لم تكن متطورة.

وكانت الشرطة هرعت بعد ظهر الثلاثاء إلى محطة قطارات واترلو في لندن ومبنى تابع لمطار لندن سيتي بعد تقارير عن العثور على طرود مثيرة للريبة.

وقالت شرطة النقل البريطانية عن أكثر محطات خط السكك الحديدية الرئيس ازدحاما في العاصمة "الشرطة تستجيب لتقارير عن طرود مريبة".

استدعاء الشرطة

وأضافت أنه جرى استدعاء رجالها إلى دار الطيران التابعة لمطار لندن سيتي. وتابعت قائلة "الضباط المتخصصون في المكان... جرى إخلاء المبنى كإجراء احترازي. التحقيقات جارية".

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وفي مطار لندن سيتي جرى العثور على الطرود فى مبنيين قريبين من المطارين وفي المحطة نفسها، غير أن العمل لم يتأثر في مراكز النقل تلك.

وفي مطار هيثرو، أخلت فرق من الشرطة وأجهزة الطوارئ مبنى إداريا بالمطار. وقال بيان: "مطار هيثرو لا يزال يعمل والرحلات لم تتأثر والركاب بوسعهم السفر كالمعتاد… الشرطة تعتبر ذلك عملا جنائيا وستساعد في هذا التحقيق".

احتراز

وذكرت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية أنه جرى إخلاء المبنى على سبيل الاحتراز. وقالت "حضر ضباط متخصصون وجرى تأمين الطرد".

يذكر أن السلطات البريطانية كانت ألغت كافة الرحلات من وإلى مطار لندن سيتى، في شهر فبراير 2018، عقب العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية فى نهر التايمز.

كما أوقف المسؤولون في مطار هيثرو بلندن إيقاف الرحلات من المطار، في الثامن من شهر يناير الماضي، بعد رؤية طائرة مسيرة تحلق بالقرب من أكثر المطارات استقبالا للمسافرين في بريطانيا.