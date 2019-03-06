شكرا لقرائتكم خبر عن السفير علاء يوسف: تقرير الحق فى السكن عن مصر اعتمد على مصادر مسيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار تقرير المقررة الخاصة بالسكن اللائق فى مصر حفيظة السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، أثناء مداخلة له خلال الحوار التفاعلى مع المقررة الخاصة بالحق فى السكن فى إطار الدورة ٤٠ بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وانتقد السفير علاء يوسف التقرير بشدة، قائلا "أن المقررة على مصادر مسيسة والتعاون مع منابر إعلامية منحازة وغير مهنية وبالتالى فقد خرج التقرير غير دقيق فى مضمونه متجاهلا الجهود المصرية فى حماية الحق فى السكن ، وأن التقرير لم يظهر الواقع الكامل فى مصر فقد تغافل عن الآثار الوخيمة التى تتعرض لها مصر نتيجة الإرهاب الممول لإرباك الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر .

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وبحسب بيان صادر عن مؤسسة ماعت ، أعلن السفير علاء يوسف عن رفضه التام لاتهام مصر بانتهاك حق الأفراد من الإدلاء برأيهم.

وتابع البيان أن رد المقررة الخاصة بالحق فى السكن اللائق، جاء بالاعتراض والرفض التام على اتهامها بانتهاك ميثاق الشرف وعرقله العدالة وأنها قبل زيارتها قد اعتمدت على الوثائق الرسمية و تقارير الاستعراض الدورى الشامل و غيرهم من التقارير الأممية كما أنها قامت بعده مقابلات فى مصر ولكن لم تفصح عن أصحاب هذه المقابلات وهو ما يجعل مهمة الحكومة المصرية أصعب،كما أوضحت أنها مقرره معروف عنها التعاون مع وسائل الإعلام وانها أدلت بتصريحات لعده قنوات إعلاميه شهيرة و منها قناة الجزيرة.