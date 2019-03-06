شكرا لقرائتكم خبر عن النقيب العام للفلاحين يكشف مميزات مشروع قانون إنشاء نقابة موحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين الزراعين، إن قرار إنشاء نقابة موحدة للفلاحين سيكون له دور فى أن يتحول الفلاح من مستهلك لمنتج، ويكون صاحب القرار من خلال اختصاصات لمجلس الإدارة بإدارة شئون النقابة.

وأشار أبو حسين لـ"الخليج 365"، إلى أن مشروع القانون الخاص بإنشاء نقابة للفلاحين تضمن اختصاصات النقيب ووكيلى النقابة، وآليات إنشاء نقابات فرعية يكون عددها ألف عضو على الأقل، وتُنشأ فى كل محافظة، وتبين اللائحة الداخلية النظام المالى والإدارى والمحاسبى للنقابات الفرعية.

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واستطرد النقيب العام للفلاحين الزراعيين،: "مشروع القانون تضمن الاهتمام بصحة الفلاح فى إطار اهتمام الدولة بالمنظومة الصحية، من خلال إنشاء مستشفى للفلاحين، مطالبا بحضور المناقشات للوقوف على مضمون هذه المواد".