الان تتابع واشنطن تضيف حركة النجباء العراقية إلى لائحة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:00 م, 5 مارس 2019 م التعليقات: 0 الخليج 365 - متابعات أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، بأنها أضافت حركة النجباء العراقية الى لائحة “الإرهاب”‎.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تضيف حركة النجباء العراقية إلى لائحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.