نشطاء صوماليون في لندن يحتجَون على عدوان قطر تجاه الصومال

أعلن نشطاء صوماليون عن تنظيم مسيرة احتجاجية أمام سفارة قطر في لندن، بداية الأسبوع المقبل، وذلك احتجاجا على العدوان القطري تجاه الصومال، بحسب بيان صادر حصل عليه موقع "الخليج 365".

وأصدر النشطاء الصوماليون بيانًا، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "احتجاج ضد العدوان القطري تجاه الصومال".

وأشار البيان إلى أن الجالية الصومالية قدمت طلبها بالاحتجاج أمام سفارة قطر، إلى شرطة لندن يوم السبت المقبل، الموافق التاسع من شهر مارس الجاري.

وأضاف البيان أن النشطاء يعتزمون التظاهر أمام السفارة القطرية رفضا لتدخلات الدوحة الصارخة في الصومال، والتي تخلق انعدام الأمن والفوضى بالبلد الواقع شرق إفريقيا، والذي يتعافى من الحروب الأهلية التي مزقته منذ أكثر من عقدين.

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ومن المتوقع أن يشارك ناشطون وسياسيون ومثقفون في المسيرة الاحتجاجية، واعتبرت بداية جديدة لرفض تدخلات قطر التي طالت القصر الرئاسي الصومالي، وأثرت على نفوذه داخليا وخارجيا عبر الإغراء المالي.

وتلقى الخبر الوارد ترحيبا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي في الصومال، حيث اعتبر البعض فرصة لفرض ضغوط على قطر لوقف أعمالها المشبوهة بالبلد الإفريقي، حيث يرى كثير من الصوماليين أن قطر تعرقل أمن واستقرار الصومال، من خلال دعم جماعات وشخصيات موالية والتي تخدم لصالحها فقط.

وفي الأسبوع الماضي، قارن رواد شبكات التواصل الاجتماعي في الصومال ما بين دعم السعودية وقطر تجاه الصومال من خلال تقييم الدعم المالي، وتلقى دعم قطر المالي لميزانية الصومال لعام 2019 سخرية مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى عدم إخلاص الدوحة في إعادة بناء الصومال.